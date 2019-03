Taylor Momsen y sus inexistentes hábitos de higiene

Esta chica no para de sorprendernos. A su irreverente forma de actuar y sus extravagantes modelitos se le suman sus declaraciones siempre polémicas. En esta ocasión la jovencita que acaba de cumplir la mayoría de edad ha querido dejar una buena ‘perla’.

Taylor Momsen ha querido descubrir a sus fans sus hábitos de higiene. Fue hace unos días en una entrevista para la revista Elle donde la ex Gossip Girl reconoció que hay veces que no se ducha...

Cuando se le preguntó por sus productos de belleza, la actriz y cantante respondió: “Yo no suelo utilizar muchos, sólo sombra de ojos negra y champú en seco, porque hay muchísimas veces no tengo tiempo para lavarme el pelo o darme una ducha”. Muy limpita nunca se le ha visto a la chica, la verdad, pero no pensábamos que fuese tan lejos.

Ella está muy orgullosa de su aspecto y de su habitual suciedad capilar. Además, también declaró en dicha entrevista que fue ella quien abandonó la exitosa serie que le ha dado la fama, porque ha querido centrarse en la música: “Dejé Gossip Girl para hacer esta gira musical. Estoy en una banda y es lo que quiero hacer el resto de mi vida”, asegura. Y nosotros apoyamos a Taylor para que haga lo que quiera pero siempre pasando por la ducha, bonita.