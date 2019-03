Taylor Kinney encuentra sustituta a Lady Gaga

TAYLOR KINNEY, EL EX DE LADY GAGA, PARECE QUE TIENE NUEVO AMOR

Lo que Lady Gaga y Taylor Kinney hicieron público como un parón en su compromiso, parece que ha sido definitivo. El ex de la cantante ha sido visto, según ha informado Page Six, con Alanna DiGiovanni, una atractiva joven de 26 años. Esto pondría fin a los rumores que, hasta ahora, no descartaban una posible reconciliación.