Tatuarse los tuits de famosos como Justin Bieber, Drake, Kanye West o las Kardashian está de moda

TwitterTats es la empresa norteamericana de la que está al mando Ryan Friedman, el hombre responsable de la última moda que se ha difundido por la red bajo el eslogan 'Hay tuits que se lleva el viento y otros que se graban en la piel'. Se trata de una empresa encargada de la venta de tatuajes temporales con los tuits de las principales celebrities del panorama internacional, aunque según ha asegurado, no descarta hacerlo también con personajes públicos españoles.

Desde este momento podremos lucir donde queramos las frases más celebres de los famosos en las redes sociales incluyendo la imagen de perfil, la hora, la fecha, el nombre del usuario, el número de retuits y de me gustas que han obtenido. Reproducen el cajetín completo del tuit.

La idea surgió mientras Friedman curioseaba en Instagram. "Recuerdo que una tarde estaba curioseando varios perfiles de mi cuenta de Instagram cuando me encontré de pronto la imagen de una chica que se había photosopeado en la muñeca un tuit. Me pareció muy ingenioso el montaje y empecé a darle vueltas al potencial comercial del tatuaje instantáneo aplicado a las redes sociales", comentó en una entrevista para LOC.

Antes de comenzar con la aventura empresarial quiso probar la aceptación que tendría su idea. "Me tatué el famoso 'Thank you for embarking on this creative journey' de Kanye West en el brazo y me paseé por las zonas más cool de Los Ángeles", explicó Ryan. Y se decidió mientras esperaba en la cola de un concierto de heavy metal, cuando una chica entusiasmada le preguntó que dónde se lo había hecho. La cara de felicidad que puso le hizo darse cuenta de que la gente estaría dispuesta a pagar por ello.

Y ha sido todo un éxito. Tiene en mente crear nuevos packs con nuevos personajes, aunque ya cuenta con Kanye West, Drake, Justin Bieber, las hermanas Kardashians, Kobe Bryant, Rihanna, Ariana Grande y muchos más. Además los envíos son gratuitos y está dispuesto a todo tipo de propuestas a través del contacto que figura en su web. Su próximo objetivo es conseguir que el cliente pueda personalizar su calcomanía, pero para eso aún tendremos que seguir esperando.

De momento, por 9.5 euros podemos hacernos con el tatuaje con las mejores frases de las principales estrellas de la música o del deporte entre otras. Durarán entre tres días y una semana y son respetuosas con la piel.