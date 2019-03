El tatuaje de Ed Sheeran que está mal escrito

Ed Sheeran ha confesado en su concierto en Glasgow que tiene un nuevo tatuaje y que se lo ha hecho la actriz Saoirse Ronan, la protagonista de su tema 'Galway Girl'. Al parecer, la actriz sufrió un lapsus ortográfico cuando tatuaba 'Galwgay Girl' al cantante que, según Sheeran, podría haber sido a propósito.

"Cuando estábamos rodando, se me ocurrió que podía hacerme un tatuaje escrito de su puño y letra que dijera 'Galway Girl', y que se viera desde su punto de vista. Pues en realidad lo que dice el tatuaje es 'Galway Grill'. G-R-I-L-L. Me ha tomado el pelo a lo grande. Es algo que aún no le había contado a nadie, pero en el fondo estoy bastante orgulloso de ella. Es el tipo de cosa que yo mismo haría", explicó el intérprete pelirrojo a todos sus seguidores desde el escenario durante su recital.

Seguro que el cantante no vuelve a confiar en su amiga para hacerse otro tatuaje. Por lo menos este pasará desapercibido entre la amplia colección de tatuajes que lleva, como el león en el pecho y la Sagrada Familia de Barcelona en el estómago.