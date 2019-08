C. Tangana no está pasando por su mejor momento profesional, pese a ser uno de los raperos más codiciados de España y haber supuesto un bombazo en el rap urbano. Últimamente está decepcionando mucho a sus fans, e incluso ya hay lugares donde quieren cancelar sus conciertos.

Eso es lo que ha sucedido en Bilbao. El cantante tenía previsto su próximo concierto el 24 de agosto en Aste Nagusia. Un concierto que ya no se va a celebrar, pues el Ayuntamiento de Bilbao y una campaña de change.org han promovido la cancelación de la actuación del madrileño, y el motivo de esa decisión es debido a las letras "machistas y despectivas" que canta el rapero.

La campaña que comenzó a promoverse por charge.org ha recopilado miles y miles de firmas, además en su página web se puede ver algunos ejemplos de las canciones de C. Tangana: "Pa mi esta mierda es facil, tu puta me llama papi", "Solo me quieres si te hago mal, ya no siento nada, follando con otra que es igual", o "Rezo por la puta que le educó así".

Pero ya le han buscado sustituto, y el encargado de poner música a la noche bilbaína será Pedro Capó, el cantante que ahora está en alza después de que su tema 'Calma' haya alcanzado el éxito internacional, sobre todo desde que grabara un remix junto a Farruko y más tarde junto a Alicia Keys.

Seguro que te interesa...

El calentón playero de Berta Vázquez y C. Tangana