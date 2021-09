La tajante respuesta de Beatriz Luengo a J Balvin por sus polémicas palabras contra los Grammy Latinos

Los Premios Grammy Latinos siempre se desenvuelven entre alegrías y polémicas. Ya se conocen los nominados a las distintas categorías, Beatriz Luengo ha sido una de las afortunadas. La cantante madrileña compartió un vídeo en sus redes sociales con su pareja, Yotuel, mostrando lo emocionados que estaban, incluso la cantante derramo alguna lágrima. Sin embargo, la polémica no tardó en llegar de la mano de el cantante colombiano J Balvin.

Balvin ha mostrado su descontento con la elección de los nominados a los premios. En otras ocasiones el artista ya ha estado en desacuerdo con la Academia, pero es la primera ocasión en la que Luengo se pronuncia contra José Osorio, nombre real del cantante, reivindicando su papel en la música y dando a entender que eran perfectamente lícitos los nominamos seleccionados.

El de Medellín lleva años afirmando que el reguetón no esta reconocido como debería ser realmente por los premios Grammy. Fue en el momento de divulgarse la lista definitiva de candidatos al premio cuando J Balvin escribió un tuit indignado: "Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan… Les damos rating, pero no nos dan el respeto". El artista dejó claro que su enfado no era por llamar la atención, ya que él también se encuentra en esa lista de nominados. De esta forma alentaba a sus compañeros de profesión a no asistir a la gala de la música en español.

Beatriz ya ha estado nominada a los Grammy en 11 ocasiones y esta ya es su duodécima vez, como dice ella una de las más especiales por el proyecto y la canción, 'Patria y vida'. Por ello ha querido defender su posición a través de Instagram de forma muy ingeniosa. Ha publicado el vídeo en el que ella misma le entrega a Balvin el primer Grammy de su carrera musical y junto a la grabación ha escrito: "Hoy J Balvin dijo que ningún artista grande urbano debería ir a los Latin Grammy porque considera que no han tenido en cuenta a los artistas urbanos. Señor Balvin, no vale respetar cuando uno está contento e irrespetar cuando consideras que no te tuvieron en cuenta lo suficiente. Tampoco vale incitar a que todo el mundo les dé la espalda a unos premios y unos votantes que han dado un voto a otros artistas que como tú merecen una oportunidad".

Seguro te interesa...

Beatriz Luengo publica la primera foto de su hija recién nacida