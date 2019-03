Sweet California publica su primer videoclip con la nueva integrante, Tamy Nsue

Sweet California promete dar mucha guerra tras la marcha de Rocío Cabrera. Sus seguidores no han podido superar todavía su despedida, y el grupo ya ha lanzado su último single con Tamy Nsue, 'Good Lovin'2.0', con videoclip incluido para consolar a sus fans. El vídeo contagía de energía a cualquiera y con un toque sesentero estas chicas han lanzado una canción que huele a exitazo.

Los seguidores de la 'girlband' han tenido que asimilar en apenas un mes que Rocio se marchaba del grupo por sorpresa y que Tamy la iba a sustituir. La cantante quiere comenzar su carrera musical en solitario y Alba y Sonia ya han declarado que la van apoyar en todo. ¡Demuestran que son verdaderas amigas!

Lo cierto es, que la nueva integrante ha sabido encajar a la perfección con el estilo de Sweet California, tanto es así que en el videoclip han derrochado complicidad y entusiasmo. Debe ser que para la de rizos no le pillaba de nuevas ya que había sido corista y bailarina de la banda en sus anteriores giras. El viernes 18 de marzo lanzarán la reedición de su disco 'Head for the stars 2.0' con nuevas canciones y sorpresas. ¡Sus fans ya se están mordiendo las uñas!