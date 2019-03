Sweet California habla sobre la marcha de Rocío Cabrera: "No sería una traición si saca disco en solitario"

Los fans de Sweet California han llorado la marcha de Rocío Cabrera, y aunque no entienden su decisión, como en su momento le pasó a Zayn Malik con One Direction, seguro que no dudan en apoyarla en su nueva andadura profesional.

Aunque su futuro musical todavía es incierto, Alba Reig y Sonia Gómez han hecho una reveladoras declaraciones a la agencia Efe sobre la marcha de su excompañera Rocío. "No sería una traición si saca un disco en solitario". Las chicas de los pelos de colores lo tienen claro, van a apoyar y respetar la que hasta ahora compartía escenarios con ellas. Tanto es así, que Alba Reig afirmo que "la apoyaría a tope". ¡Cómo nos gusta que siga habiendo buen rollo!

Pese a que les duele la marcha, 'el show debe continuar', y el grupo ya tiene sustituta para Rocío. La nueva integrante de Sweet California se llama Tamy Nsue. Todavía no es muy conocida por el gran público, pero cuenta con una larga trayectoria. La girlband reeditará su disco Head for Stars con Tamy. ¿Conseguirá la cantante llenar el hueco que ha dejado Rocío?