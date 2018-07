El susto que se ha llevado Shakira con su avión privado

Shakira se ha debido llevar un buen susto. La cantante ha viajado hace unos días a Barranquilla, su ciudad natal, para cantar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Tras finalizar su actuación la pareja de Gerard Piqué había pensado volver a Barcelona en su avión privado, pero no pudo ser. La aeronave había despegado desde el aeropuerto de Barranquilla camino a la ciudad condal, pero a los 20 minutos de vuelo el piloto decidió volver a la pista porque al parecer el avión había presentado una despresuarización, un fallo técnico que les obligó a efectuar un aterrizaje de emergencia.

Shakira llevaba sin actuar en su país siete años y antes de su presentación dio una entrevista en la que habló sobre el problema en las cuerdas vocales que sufrió hace pocos meses. “Fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles”, declaró la cantante. En sus redes sociales la intérprete del 'Waka Waka' no ha querido hacer mención de lo que ha ocurrido pero si ha publicado un pequeño vídeo en su cuenta personal de Instagram de cómo fue volver a cantar en su tierra.