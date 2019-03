Susan Boyle, la ganadora de Britain's Got Talent, se retira de los escenarios porque padece Síndrome de Asperger

A sus 55 años de edad y tras haber ganado la tercera temporada del programa Britain's Got Talent, Susan Boyle no se llegaría a imaginar nunca en la vida que tendría que retirarse de los escenarios por una enfermedad. La británica padece Síndrome de Asperger, un tipo de autismo que le deja -en ocasiones- paralizada y por lo que ha decidido decir "adiós" a su público.

"Siento que no estoy al 100 por 100 para ellos. No puedo dar todo de mí, así que prefiero dejarlo así", decía Boyle con mucha tristeza. Y es que según han informado varios medios británicos, además padece diabetes de tipo 2 por lo que ha tenido que perder peso, "por advertencia médica", confesó ella misma. Además, ha revelado que: "He tenido que dejar de comer dulces y pasteles por salud".

Ha sido la propia Susan la que ha hablado sobre su enfermedad y la que ha explicado las razones que le han llevado a dejar la música. "Es una sensación difícil de explicar. No he cantado en directo porque he estado muy enferma. Todo esto tiene que ver con el Síndrome de Asperger", se justificaba la cantante.

"Cuando cantas, te metes en el personaje. Me escondo detrás de ese personaje en el escenario. Puedes sentirte muy mal, pero tienes que salir y hacerlo. El público quiere ver a alguien sonriente y no triste o dolorida", apuntó, concluyendo que ella ya no es capaz de hacerlo, por lo que prefiere despedirse. No obstante, a principios de este mes de noviembre salió a la venta 'A Wonderful World', su séptimo álbum de estudio.