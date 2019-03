La supuesta novia de Niall Horan, Jessica Serfaty, abandona a su hijo para conseguir fama y dinero

Jessica Serfaty parece no tener tiempo para nada más que para conseguir una meta: fama y dinero. La modelo, supuesta novia del cantante de One Direction Niall Horan, está tan ocupada con su propósito que ni siquiera para ver a su hijo de siete años, Roman, fruto de su relación con Ididia Serfaty.

El exmarido de la modelo asegura que sólo ve al pequeño en verano y que él se encarga de todos los cuidados de Roman. ¿Querrá Niall Horan tener hijos con su chica después de enterarse de la noticia? El padre de Roman revela en la misma entrevista que él siempre tiene las puertas abiertas de su casa para que Jessica visite a su hijo, pero a pesar de los esfuerzos, la modelo no va más que una vez al año. "Las navidades pasadas no vino a ver a su hijo", sentencia. Lo cierto es que, la modelo no ha subido una foto en Instagram con Roman desde hace tres meses.

A pesar de las acusaciones de Ididia, Jessica asegura que ha pedido a su ex que se mude a Los Ángeles para poder compartir la custodia de su hijo ya que ella no está dipuesta a dejar la ciudad. "Es díficil no pensar en uno mismo cuando uno intenta construir una carrera en Hollywood", revela el ligue de Horan.