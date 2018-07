Tras superar un cáncer de colon Pau Donés dona sangre para su estudio

Pau Donés ha vuelto a demostrar que es todo un superhéroe. El pasado verano el cantante de 'Jarabe de Palo' anunciaba que padecía cáncer de colón.

Tras un año de dura batalla, Donés compartía una gran noticia a través de las redes sociales: "Limpio". El cantante ha conseguido plantar cara a la enfermedad y ha conseguido superarla.

Todo un ejemplo de superación que no ha acabado aquí, y es que a pesar de haber acabado con la enfermedad, Pau no quiere dejar de luchar contra esta enfermedad que cada vez afecta a más gente. El cantante ha compartido una imagen en su cuenta personal de Instagram en la que informa que está donando sangre para el estudio del BRAF: "Dando sangre para el estudio del BRAF. ¡Que no falte de na! #jarabecontracancer", escribía el artista.