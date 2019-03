Steven Tyler sorprende con las uñas de los pies pintadas de rojo pasión

Steven Tyler, el cantante neoyorkino de alma rockera, nos ha sorprendido por llevar las uñas pintadas de un rojo muy brillante. Con esa capa de pintura tan agresiva, hasta su dedo índice, "ligeramente" torcido, del pie derecho, ha quedado en segundo plano. Sus dedos están inclinados hacia la izquierda y bien pegados el uno al otro, ¡son cómo uña y carne!



Tyler, tiene fama de llevar una vida de excesos, como marca la insaludable tradición rockera. Pero su éxito se debe a tener un gran talento como vocalista. De hecho, en 2008 la revista Rolling Stones le nombró como uno de los 100 mejores cantantes de la historia.



No solo arrasa con la música, también tiene fama de excederse con otras sustancias nocivas para la salud. Esta combinación entre rock y mala vida parece no despegarse con los años. A sus 67 años parece no sentar cabeza, ni dar pie con bola, él mismo afirmó que llevaba tiempo luchando contra la hepatitis B y C, enfermedades a las que le ha llevado tener una vida desordenada.



Al rockero de estética ecléctica nada le para los pies. ¡Ni su esmalte de uñas!