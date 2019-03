Steve Tyler tiene una nueva novia casi 40 años menor que él

MÁS JOVEN QUE SU HIJA LIV

El amor no entiende de edades, y si no que se lo digan a Steve Tyler, quien ha decidido presentar en sociedad a su última novia, Aimee Ann Preston, que tiene casi 40 años menos que él. Preston es incluso más joven que Liv Tyler, la hija del rockero, y al parecer lleva saliendo con él desde 2014, pero no habían sido fotografiados hasta ahora.