Una de las Spice Girls revela quién de ellas no durmió con Robbie Williams

Durante muchos años se ha especulado sobre la relación de Robbie Williams con las Spice Girls, y es que eran muchos los rumores que aseguraban que el cantante había compartido cama con todas las componentes del grupo. Pero por fin se revela la verdad…

Ha sido Mel B quien ha abierto la caja de pandora durante una entrevista que ha concedido en el programa de Kyle y Jackie O de KIIS FM, la ex Spice ha reconocido que ha fue la única del grupo que no durmió con Robbie: "He sido la única con la que no durmió".

Además, Mel B ha revelado que el artista se puso en contacto con ella para disculparse por haber hablado de este tema durante el programa 'X Factor' australiano. ¡La de secretos que guardan las alcobas de nuestros famosos!