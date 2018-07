Las Spice Girls preparan una sorpresa para sus fans para celebrar su 20 aniversario

Las Spice Girls preparan una gira de conciertos para 2017 con motivo del 20 aniversario de sus inicios en el mundo de la música en el año 1996. Pero uno de los grupos más exitosos se quedan sin dos de sus componentes, una de ellas es Victoria Beckham y la otra Mel C. La primera prefiere estar centrada en su marca de moda, y la segunda en su carrera musical en solitario. "No fue ninguna sorpresa que Victoria declinara la oferta a participar en el tour, pero a las chicas les ha sentado realmente mal que Mel C tampoco vaya a estar", afirma una fuente a Life & Style Magazine.

La nueva formación se llamara GEM (Geri, Emma y Mel B) podría estar pensando incluso en lanzar un disco con temas inéditos, aunque por otra parte, los últimos rumores dicen que estos temas formarán parte sólo de un documental o un reality.

La baja de la Spice pija y la Spice deportista ha hecho que muchos fans les sepa a poco y suponga una decepción para los que esperaban ver a las cinco juntas. La última vez cantaron fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.