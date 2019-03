Las ‘Spice Girls’ podrían unirse de nuevo para participar en Eurovisión

¿Quién no las recuerda? Y seguro que sus incondicionales fans estarían encantados con que las ‘Spice Girls’ volvieran a juntarse. Pues puede que esta idea se haga realidad porque una de sus ex componentes, Geri Halliwell, está moviendo cielo y tierra para que el grupo vuelva a unirse. Y no sólo eso, sino que además pretende que vayan como representantes del Reino Unido a Eurovisión. ¿Cómo te quedas?

Por el momento, ni las ‘Mels’, ni Emma ni Victoria se han pronunciado al respecto pero, desde luego, cosas más extrañas se han visto en este concurso. No las vemos ya danzando y brincando con el ‘Wannabe’ que tanto éxito les dio pero oye, seguro que con un temita por el estilo consiguen un buen puesto.

No sabemos por qué a Geri se le ha puesto esta idea entre ceja y ceja, pero si la pelirroja se lo propone, ¡seguro que lo consigue! Y el año que viene podríamos verlas actuar en ‘Eurovisión 2012’ junto a Falete, posible representante español.