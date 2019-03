El sorprendente cambio de look de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz ha compartido una imagen en su perfil de Instagram que ha dejado patidifusos a sus fans que no han reconocido al cantante. Ha sido una instantánea donde el artista aparece con un sombrero y un bigote con alguna que otra canita lo que ha sorprendido a sus seguidores, quienes han alucinado con este nuevo look.

Desde que el cantante nos enamorase con su música y sus románticas letras, nunca habíamos visto un cambio físico tan radical, aunque la edad no pasa en balde para nadie, las canitas del cantante no son algo que podamos negar…. Pero lo cierto es que Alejandro siempre se ha mantenido fiel a su estilo y nuca ha llevado un look que se saliera de lo normal, es la primera vez que podemos decir que el artista ha dado un cambio radical de look.