Soraya, directa al quirófano

La ex triunfita, que debía ejercer de jurado en la nueva edición de Operación Triunfo no ha podido llevar a cabo su papel por "razones médicas". Al parecer, Soraya ha tenido que ser operada de urgencia debido a una complicación de sinusitis.

"No apracerecé con una nariz nueva", ha dicho la cantante en Facebook acallando así los rumores que apuntaban a que Soraya Arnelas aprovechaba para retocarse la nariz. "Esto no es una excusa. Mi mami me acompaña todo el rato en el hospital. Esta tarde me operan". Esperamos que todo haya salido bien, ¡Ánimo Soraya!