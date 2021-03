Desde el año 2005 Soraya Arnelas arrasa en el mundo de la música, ya que, desde que se presentó al casting de Operación Triunfo la cantante ha cosechado éxitos en diferentes partes del mundo. Sin embargo, ahora se ha sincerado más que nunca en el canal de Youtube de la soprano Pilar Jurado y ha explicado el motivo real que la llevó a presentarse al casting del conocido concurso.

Y es que la cantante ha hablado sobre su expareja, con la cual sufrió una tóxica relación. "Entonces yo tenía una pareja que era de todo menos buena persona. Era un tipo bastante nocivo, un tipo que me maltrataba psicológicamente y físicamente. Después de mucho pensármelo, tras ver un casting de Operación Triunfo decidí presentarme", relató.

"La música me salvó la vida. Fui una mujer maltratada psicológicamente y físicamente, pero nunca lo conté. Ahora, con el paso de los años, no me apetece hablar de ello pero lo cuento como parte del proceso de evolución que he tenido para que la gente sepa cómo soy, quién soy y cómo he llegado hasta aquí con qué carácter", confesó. Lo que sin duda hace conocer que su paso por el programa fue una vía de escape a una relación sin futuro.

Lo importante es que tras eso, su vida cobró sentido gracias a su fortaleza ya que ella misma ha afirmado que "uno puede seguir siendo productivo a pesar de estar triste o de tener malas energías a tu alrededor", lo que la ha hecho prosperar siempre. Y más ahora que está feliz con su pareja desde 2012, Miguel Ángel Herrera, con quien tiene una hija de tres años llamada Manuela y con el que además, ha sacado una firma de ropa llamada "Chochete".

