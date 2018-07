Soraya Arnelas explota en las redes tras la polémica de su "extrema delgadez"

El pasado domingo, Soraya Arnelas compartió con todos sus seguidores de Instagram la ilusión que le hace que haya llegado el verano, el solecito y que hayan empezado a abrir por fin las piscinas. La cantante aparecía en el jardín en bikini con una enorme sonrisa, aunque a sus seguidores no les hizo demasiada gracia la foto, pues muchos consideraron que estaba demasiado delgada.

De hecho, algunos llegaron a hablar de "extrema delgadez", unas palabras que no le gustaron ni un pelo a Soraya, quien decidió subir una imagen suya a Facebook en la que aparecía con un minúsculo tanga presumiendo de cuerpo y dejando claro que no tiene ningún problema de peso. "Que conste que no quería subir una fotografía así, pero no me han dejado otra opción", sostuvo.

"He tenido que leer cosas bastante fuertes y no es cuestión de asustar a mis padres, que viven lejos de mí y a veces tienen que leer cosas y ver noticias que no son ciertas, ya sabéis cómo son las mamás y los papás. No me parece lógico que la prensa ande tonteando con un tema tan serio como es la anorexia, que no es mi caso absolutamente, como podéis ver en la siguiente foto. Me parece un tema muy delicado como para andar hablando de eso", explicó.

"Ese culo, ese vientre no es fruto de pasar hambre… es producto de una dieta sana, de esfuerzo, de sudor, de ganas, de fuerza de superación, de no ser vaga y de un millón de cosas más que cuestan mucho y no las valoráis. Algunos se conforman con cualquier cosa, yo con la mejor versión de mí misma", añadió en el post, que posteriormente eliminó para evitar una mayor repercusión mediática. ¡Vaya tela!