El soprendente parecido de Harry Styles y Hailee Steinfeld

PARECEN HERMANOS GEMELOS

No es la primera vez que pasa. Hay veces que podríamos confundir el parentesco de nuestros famosos, porque aunque no tengan un vínculo familiar son muy parecidos. Esto es lo que pasa con Harry Styles, de la banda 'One Direction', y Hailee Steinfeld, también vinculada al mundo de la música. Ha sido ella misma la encargada de mostrar este parecido por medio de una foto que ha compartido en su cuenta de Twitter.