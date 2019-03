Sophia Smith revela que quería volver con Liam Payne antes de saber que estaba con Cheryl Fernandez

TRAS MÁS DE DOS AÑOS DE RELACIÓN

Hace unos meses que Liam Payne y Sophia Smith rompieron su relación después de más de dos años juntos y con intenciones de pasar por el altar. Ahora, el One Direction ha iniciado una nuevo romance con la cantante Cheryl Fernandez, 10 años mayor que él, algo que ha Sophia le ha sentado como un jarro de agua fría, no solo por saber que su ex está ya con otra sino porque la británica tenía intenciones de volver con el artista. ¡Pobre Sophia!