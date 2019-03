Sophia Smith, ex de Liam Payne, sorprendida por la relación del cantante con Cheryl Cole

Sophia Smith, la que fuese novia del componente de One Direction, Liam Payne, ha roto su silencio y ha decidido mostrar su opinión sobre la nueva relación del cantante. "Sí…estoy ok…está todo bien", ha asegurado Sophia. A pesar de estas palabras, fuentes cercanas a la ex del cantante aseguran que está muy sorprendida por la reciente noticia y no duda en revelar que le parece extraña la nueva pareja, aunque ella lo supo antes de que la bomba llegase a los medios. ¿Estará celosa?

Por otra parte, fuentes cercanas al ídolo de masas afirman que el cantante se quedó destrozado después de romper su sólida relación con su amiga de siempre y que intentaba mantenerse ocupado todo el tiempo. Pero él de One Direction ya ha superado el duelo en brazos de la también cantante Cheryl Cole. A pesar de su diferencia de edad, Cupido ha hecho de las suyas para unir a los dos tortolitos.

La reciente pareja muestra su amor a través de las redes sociales que son las culpables, una vez más, de que la noticia se haya hecho viral y los seguidores de Payne hayan celebrado que el su ídolo vuelva a sonreír gracias a los mimos de Cheryl. ¿Qué pensara Sophia de su 'sustituta'’?