Solange Knowless se hace con el número 1 de la lista Billboard 200

¡Solange Knowless se ha convertido en la máxima rival de su propia hermana! Parece que aunque a Solange le ha costado un poquito más de tiempo hacerse un hueco en el mundo de la música, la hermana de Beyoncé se está haciendo con el mercado al completo.

Su nuevo álbum 'A Seat at the Table' se ha convertido en el número 1 de la lista Billboard 200. Un disco con el que ya ha alcanzado las 72.000 unidades vendidas. Y es que aunque su disco anterior también fue un exitazo, con 'A Seat at the Table', Solange ha conseguido uno de sus sueños. ¿Estará celosa Beyoncé?

Con este trabajo, la hermanísima de Beyoncé también ha querido mostrar todo el trabajo que hay detrás de la producción por lo que ha publicado un documental en el que se puede observar cómo se dio forma a este exitoso trabajo.