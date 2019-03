Solange Knowles, la hermana de Beyoncé, pega a Jay Z en el ascensor de un hotel

A pesar de que Beyoncé y su hermana siempre se han llevado muy bien de cara a la prensa, parece que Jay Z no tiene el mismo placer. Y es que como se puede ver en las imágenes recogidas por una cámara de seguridad de un ascensor, Solange Knowles y su cuñado no se muestran de lo más cariñosos si no todo lo contrario.

En el vídeo se ve cómo el rapero entra en el ascensor del Hotel Standard de Nueva York para subir a la fiesta organizada después de la gala MET junto a Beyoncé y la hermana de ésta, cuando de repente Solange le empieza a increpar y a pegar como si no hubiera mañana.

A pesar de que tanto Beyoncé como su marido mantuvieron la calma en todo momento, el personal de seguridad tuvo que apartar a la hermanísima de su cuñado ya que siguió agrediéndole cuando se abrieron las puertas del ascensor.

¿A qué vendría tal tunda de palos?