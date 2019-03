Sofia Richie podría estar celosa de Selena Gomez después de que Justin Bieber haya vuelto a acercarse a ella

El cantante quiere contactar con su ex

La relación de Sofia Richie y Justin Bieber ha tenido sus más y sus menos. Pero ahora que parecía que se había consolidado, Selena Gomez podría hacer tambalear de nuevo la historia del cantante con Richie. Aunque el intérprete de 'Sorry' en un principio no se preocupó por la salud de su ex, ahora que Selena ha cambiado de número de teléfono estaría intentado conseguir contactar con ella para mostrarle su apoyo. Este hecho, no ha gustado nada a Richie que podría estar celosa de Gomez. ¡No es para menos!