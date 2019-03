Sofia Richie y Hailey Baldwin coinciden en la misma fiesta de la Semana de la Moda de Milán

Ya lo dicen por ahí: "el mundo es un pañuelo". Y sino, que se lo pregunten a las dos exnovias de Justin Bieber, Sofia Richie y Hailey Baldwin, quienes han coincidido en el mismo evento durante la Semana de la Moda de Milán.

Estas dos celebrities acudieron a la apertura de la boutique de Dolce & Gabbanna. No tuvo que ser de buen gusto para Baldwin llegar al lugar y encontrarse a la hija de Lionel Richie en pleno front row, aunque la cara de Sofia seguró que también fue un poema.

Hailey se decantó por un vestido por debajo de las rodillas, de manga francesa, de color blanco y de encaje. El broche final fue una corona de flores que le daban un aspecto de princesa. Y Richie, optó por un vestido negro, también de encaje y de manga larga. Estilos diferentes, pero ambas muy guapas.

Según ha informado Entertainment Tonight se sentaron en diferentes mesas, pero eso no evitó que las dos exnovias de Bieber se miraran alguna vez. Una fuente ha contado al citado medio que se aseguraron de salir en momentos diferentes para no coincidir. ¿Qué pensará el intérprete de 'Sorry' de todo esto?