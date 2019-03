Sofia Richie con gesto serio después de las imágenes de Justin Bieber con Bronte Blampied en Londres

¡Cazado! Justin Bieber se divierte en el V Festival en Londres con otra rubia que no es Sofia Richie. En las imágenes de DailyMail vemos que el cantante salió de fiesta con Bronte Blampied. Parece que el 'desplante' del intérprete de 'Sorry' a Richie no le sentó nada bien ya que la joven fue vista de compras por Beverly Hills con gesto serio y cabizbaja.

Con el pelo más corto, ropa casual, zapatillas de felpa y en compañía de dos chicos, Sofia pasó una jornada de compras que parece que no fue del agrado de la modelo a juzgar por las imágenes. Aunque todo parecía indicar que la hermana de Nicole Richie era la novia oficial de Bieber, parece que el artista prefiere conocer nuevas chicas antes de sentar la cabeza.

"Todas se vuelven locas por él, pero él no quiere establecer algo serio. Llevan rondándole varios años", asegura una fuente cercana a DailyMail. Además, la misma fuente afirma sobre el cantante y Richi: "Sofia y Justin son un festival de amor, pero creo que su relación no va a durar mucho ya que es prácticamente imposible con el tipo de vida y la carrera de él".