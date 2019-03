Sofía Reyes: “Aprender a separarme de mi familia desde muy pequeña me ha forzado a madurar”

CELEBRITIES.ES ENTREVISTA A LA CANTANTE MEXICANA DEL EXITAZO ‘MUÉVELO’

Sofía Reyes ha estado de visita en nuestro país y en Celebrities.es hemos tenido la oportunidad de entrevistarla. La simpática mexicana está arrasando en todo el mundo con su éxito ‘Muévelo’ y en España ya ha recibido su primer Disco de Oro. Esta artista de Monterrey asegura que siempre ha admirado a Withney Houston y a Miguel Bosé, al que tuvo la oportunidad de conocer el año pasado. Ahora también está haciendo bailar a sus seguidores al ritmo de ‘Rest of my life (Conmigo)’, y es que desde niña Sofía tenía claro a lo que se quería dedicar, por lo que se formó bien para ello aunque tuviera que separarse desde bien pequeña de su familia “lo que me ha forzado a madurar”.