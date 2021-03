La reacción del sobrino de Shakira por lo que ha publicado su tía sobre él en redes

Shakira ha dado a conocer este jueves a un miembro de su familia que hasta ahora casi nadie conocía. Y es que la cantante tiene un digno sucesor, y este es nada más y nada menos que su sobrino Shafik Mebarak, de 22 años de edad, que tras meses de dedicación, ha sacado su primer tema musical titulado 'Te fuiste' y con el que espera comenzar su futuro en el mundo de la música, algo que le será mucho más fácil gracias al apoyo de su famosa tía quien no ha dudado en impulsar su carrera.

Shakira ha publicado en sus redes sociales, tal y como se muestra en el vídeo de arriba, un breve fragmento de la canción del joven acompañada de unas preciosas palabras que seguro que le dan el impulso que necesita para triunfar: "Muy orgullosa de ti! Ya está aquí esto por lo que tanto has trabajado!", expresaba la artista. Una publicación que no ha pasado desapercibida para sus 70 millones de seguidores, quienes no han dudado en apoyar al nuevo músico de la familia con más de 500.000 reproducciones del vídeo en tan solo unas horas y comentarios tan esperanzadores como: "Vamos a darle todo nuestro apoyo", "Es increíble, toda la familia tiene talento" o "Tiene mucho potencial".

Y por su parte, Shafik también se ha mostrado muy feliz por el reconocimiento de su tía, a quien le ha agradecido todo el apoyo que le ha brindado y que seguro será fundamental para que alcance el éxito que tanto desea mucho más rápido: "¡Woooooow! Tía, te agradezco tanto el apoyo y los consejos que me das", escribió visiblemente emocionado a través de sus Stories de Instagram. Y es que aquí comienza la trayectoria musical de esta joven promesa de la música urbana que, sin duda alguna, contará siempre con el respaldo de una de sus mayores fans, su tía Shakira.

Seguro que te interesa...

Esto es lo que hace Shakira cuando Gerard Piqué y sus hijos duermen por la noche