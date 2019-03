Siva Kaneswaran de The Wanted: "No sé nada de mis compañeros"

"No sé nada de ellos", con estas contundentes palabras reconocía Siva Kaneswaran no saber nada de sus compañeros de 'The Wanted' con los que no habla desde el mes de marzo. Tom Parker, Max George, Nathan Sykes, Jay McGuiness y Siva pusieron fin a su última gira hace meses y desde entonces han decidido caminar por separado.

Según ha reconocido el propio Siva, esta decisión nació por iniciativa de todos los componentes de la banda que deseaban probar suerte en solitario y ha aclarado que los cinco están dedicados a ello.

El irlandés además ha mostrado su ilusión por hacer cosas nuevas y por encontrar su lugar en el mundo de la música: "En última instancia, no era mi camino y me he querido ir yo mismo. Es agradable salir de esto y experimentar en el estudio y hacer mis propias cosas por un tiempo. Es genial". ¿Conseguirán los chicos de la banda triunfar en solitario?