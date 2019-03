Siva Kaneswaran, de 'The Wanted', está preparado para pasar por el altar

¡Siva Kaneswaran se casa!Uno de los componentes de la banda The Wanted está decidido a pedirle matrimonio a su novia, según afirma el diario The Sun. El morenazo está muy enamorado de la diseñadora de zapatos de lujo Nareesha McCaffrey, y no ha dudado en proclamar su amor a los cuatro vientos.¡Qué tierno te nos has puesto Siva!

Todo ocurrió durante una entrevista que la NBC le hizo en directo a la banda inglesa y en la que el presentador le preguntó a Siva si realmente la diseñadora era la mujer de su vida. Él contestó rotundamente que si y que sus planes eran casarse con ella.

En ese momento su compañero Nathan Sikes rompió el momento romántico soltando una pequeña broma en la que aseguraba que el irlandés había contestado que se quería casar con ella porque la chica se encontraba entre las gradas del plató...

Sea por quedar bien o porque realmente lo sentía, el cantante irlandés tuvo un gesto muy romántico con su novia. La verdad es que no sabemos si reír o llorar ya que el guapísimo cantante abandonaría la soltería y sería un chulazo menos en el mercado. Menuda suerte tiene Nareesha...