Sinéad O'Connor: "Lo que me gusta de mi madre es que esté muerta"

Sinéad O'Connor se ha sincerado en una entrevista en el programa de 'Dr. Phil' en la que ha tocado temas sobre su vida muy delicados y personales. Entre ellos están los abusos que la cantante sufrió por parte de su madre, sus intentos suicidas y la enfermedad mental que padece: bipolaridad. Estas son las primeras declaraciones de la irlandesa después de que el pasado 8 de agosto compartiera en su perfil de Facebook un vídeo que preocupó mucho a sus seguidores debido a los mensajes suicidas que publicaba la artista.

"Estoy harta de que me definan como una loca, como una niña superviviente al abuso", decía Sinéad. En el pequeño avance de lo que será una gran entrevista se ha podido ver como el Dr. Phil le recuerda como con tan solo 21 años ya logró ser una estrella de la música: "A los 21 años lograste tener un tema como el más escuchado del mundo", a lo que ella le responde." Pero también me sentía como una impostora", e incluso le asegura que ya no es la misma y que va a cambiar su nombre: "Sinéad O'Connor se ha ido".

Pero si algo ha llamado la atención ha sido las palabras que la cantante ha tenido con su madre, quien abusó de ella sexualmente: "Lo que me gusta de mi madre es que esté muerta. Ella dirigía una cámara de tortura. Era una persona que disfrutaba lastimándome", confiesa. En ese momento, el presentador intenta que le cuente que es lo que realmente pasó: "Dices que tu madre abusaba física y sexualmente de ti, Cuéntame ¿qué paso?" preguntaba intrigado, a lo que ella contesta: "¿Por dónde empiezo?".

El avance del programa acaba con una pregunta que el presentador del show le hace y que se queda en el aire dejando a los espectadores con la piel de gallina: "Has intentado quitarte la vida ocho veces en un año ¿Quisieras estar muerta?", en ese momento se puede ver como los ojos de la cantante se humedecen y su gesto cambia por completo.

Durante el trascurso del vídeo hay momentos en los que se escucha a O'Connor cantando a capela la canción con la que enamoró a miles de personas en 1990, 'Nothing Compares to You'.