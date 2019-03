Sinéad O’Connor a sus hijos, a sus ex y a su hermana: “Estáis muertos para mí”

Sinéad O’Connor continua ingresada en el hospital de Dublín donde fue llevada por la policía después de que publicara una nota de suicido en Facebook el pasado domingo. Ese día se registró con nombre falso en un hotel irlandés y consumió voluntariamente una sobredosis de pastillas, lo cual hizo temer por su salud.

Ahora la cantante ha vuelto a usar las redes sociales para decirles a sus hijos, sus ex y su hermana que “están muertos” para ella. Afirma que ninguno de ellos la ha apoyado y que se niegan a responder a sus llamadas mientras se encuentra ingresada en el hospital.

“Jake, Roisin, Jr., Frank, Donal y Eimar, no quiero volver a veros nunca. Me habéis robado a mis hijos. Habéis sido lo suficientemente hipócritas como para venir al hospital, pero no estábais aquí cuando me desperté y ahora no respondéis al teléfono. Para vosotros soy una mierda. Estáis muertos para mí, habéis matada a vuestra madre”, escribía la artista.

Y añadió: “Me habéis robado a mis hijos. ¡Me dejastéis sola durante 12 seamanas! ¿Por qué he tenido que enterarme de que vuestros putos traseros de hipócritas estaban aquí sentados en el hospital mientras estaba inconsciente? ¿Y ahora no respodéis a mis llamadas?”, continuaba.