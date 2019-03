El sincero mensaje de Aitana sobre la regla por la que se ha llevado todos los elogios

Después de ser muy aplaudida por todos sus seguidores de las redes sociales tras compartir una imagen de lo más natural desde la arena de la playa donde aparecía sin su mítico flequillo, Aitana ha vuelto a demostrar su gran sencillez y franqueza lanzando un tuit sobre la regla con el que ha revolucionado las redes sociales.

"(Atención, vengo a pecar de sinceridad). Hola, hoy ha sido mi primer día de regla y he optado por no ir a la piscina. Lo digo porque como me pedís foto, no pude, estaba dolorida", escribía la cantante de 'Lo Malo' en su cuenta de Twitter.

Un mensaje con el que Aitana se ha llevado, nuevamente, todos los elogios de las redes que han alabado su gran sinceridad y naturalidad.