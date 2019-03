Simon Cowell no pierde oportunidad tras la salida de Camila Cabello de Fifth Harmony

EL PRODUCTOR LE OFRECE UN CONTRATO MILLONARIO COMO SOLISTA

Sabemos de sobra que Simon Cowell es un visionario del mundo de la música, por eso no es de extrañar que el productor inglés no haya querido perder la oportunidad de ofrecer un contrato millonario como solista a Camila Cabello tras su salida de Fifth Harmony. ¿Será esta su lanzadera como solista?