Sia muestra su rostro y se quita su mítica peluca en público

Seguramente conoces muchas canciones de Sia e incluso seas capaz de reconocer su voz cuando suena un tema suyo, pero si intentas recordar su cara probablemente te venga a la mente sus estrambóticas pelucas con las que siempre tapa su rostro.

Y es que la artista desde que es mundialmente conocida decidió utilizar este complemento para poder pasar desapercibida en su vida cotidiana: "Me gusta ir a Target y comprarme unas bragas si me da la gana o necesito urgentemente un baño y como no encuentro ninguno me paro en un lateral de la carretera...nadie me estará siguiendo con las cámaras para conseguir la imagen", le reconocía a Ellen DeGeneres en una entrevista.

Y añadía para la cadena ABC: "No quiero ser reconocible ni tener visibilidad. No quiero que se me critique en Internet por la pinta que tengo".

Pero, parece ser que ir siempre con esas melenas con las que no puedes ver es un poco incómodo y Sia ha decidido viajar a Dubai, donde va a actuar, mostrando su verdadera identidad, porque claro pasar el control del aeropuerto con esas pelucas no debe ser nada fácil.