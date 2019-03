Sia: "Era alcohólica y adicta a las drogas, y cuando estuve sobria decidí que no quería ser artista nunca más"

¡No hay famoso que se resista al Carpool Karaoke de James Corden! La última invitada a este coche tan musical ha sido la cantante Sia.

La artista acudió a su cita con Corden como nos tiene acostumbrados, con peluca bicolor con flequillo hasta la boca y un enorme lazo en la cabeza. Un extraño look cuyo fin es tapar la cara para intentar así mantener la poca intimidad que todavía le queda. Además Sia reveló de forma muy valiente junto al presentador que era alcohólica y adicta a las drogas.

"Solo me pongo esto para tratar de mantener un mínimo de intimidad. Era una cantante desde hace 10 u 11 años con un éxito mediocre. Era alcohólica y adicta a las drogas, y cuando estuve sobria decidí que no quería ser una artista por más tiempo porque empezaba a ser un poco conocida y eso me desestabilizaba de alguna manera", confesó la cantante de 40 años.

Una entrevista que además de estar llena de confesiones ha estado plagada ritmo, la cantante ha interpretado junto al presentador de 'The Late Late Show' temas tan conocidos como Chandelier, Elastic Heart y Alive entre otros.