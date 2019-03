Ed Sheeran sorprende cantando a una pareja australiana en el día de su boda

UN DETALLE SÚPER BONITO

Bueno lo de esta pareja australiana ha sido todo un cuento de hadas. Cuando Matt, el marido en cuestión, escribió a la emisora radial KIIS FM 1065 su sueño comenzó a hacerse realidad. Por problemas de dinero no podían celebrar su boda, entonces cuando Matt contó su historia no se lo pensaron y asumieron todos los gastos y la organización de la boda, y aquí no acaba la cosa. Matt y Kya tenían muy claro que abrirían el baile con el tema 'Thinking Out Loud' de Ed Sheeran y, ¿cuál fue su sorpresa? Que fue el mismo Ed quien les sorprendió a ellos apareciendo por la puerta del restaurante e interpretando el tema que querían en su gran día. ¡El vídeo no tiene desperdicio!