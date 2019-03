Ed Sheeran será operado a principios de año de una perforación en el oído

La entrada en el 2016 no va a ser precisamente una fiesta para Ed Sheeran, ya que el cantante tendrá que pasar por el quirófano en el mes de enero para operarse del oído. "Tengo que operarme del oído porque, estúpidamente, se me ocurrió saltar desde un yate muy alto y me lo perforé".

Las vacaciones del intérprete en España le han salido caras, y es que alquilar un yate para "escapar de todo" a veces no es tan divertido como puede parecer: "Estaba de vacaciones y no me di cuenta de lo que había sucedido hasta que no me metí en el agua de nuevo y me entró agua en el oído. Es la cosa más dolorosa del mundo", comentó en un programa radiofónico australiano.

Después de unos años de viajar sin parar debido a su apretada agenda, Sheeran tendrá que quedarse en casa por una temporada: "Me van a tener que poner un injerto, lo que supondrá que no podré viajar durante una temporada, así que en parte es algo bueno. Significa que tendré que quedarme en casa", explicó, lo que podría causar su ausencia en la entrega de los premios Grammy el 15 de febrero. ¡Que te mejores, Ed!