Ed Sheeran, obligado a cancelar varios conciertos tras el atropello

¡Pobre Ed Sheeran! Este lunes nos sorprendíamos con la noticia de que el cantante había sido atropellado mientras paseaba en bicicleta por Reino Unido. Y aunque parecía que este accidente había quedado tan solo en un susto, ahora llegan malas noticias.

Ed Sheeran se ha visto obligado a cancelar varios conciertos debido a que tiene una rotura en su brazo derecho e importante lesiones en el izquierdo.

"Una visita a mis doctores ha confirmado que tengo fracturas en la muñeca derecha y el codo izquierdo, lo que no me permitirá realizar conciertos en vivo en el futuro más inmediato. Lamentablemente, esto significa que los siguientes conciertos no podrán seguir adelante según lo previsto: Taipei, Osaka, Seúl, Tokio y Hong Kong", anunciaba el artista británico a través de sus redes sociales.