Ed Sheeran consiguió superar su tartamudez gracias a Eminen

Con esa voz y esa confianza que desprende sobre el escenario nunca pensamos que Ed Sheeran hubiese sido un poco tartamudo. Sí, sí, como lo lees, el cantante ofreció un emotivo discurso en el American Institute for Stuttering's Freeing Voices Changing Lives Benefit Gala en el que habló sobre lo que sufrió como niño al ser tartamudo.

Un problema que superó gracias a un compañero de profesión, Eminen: "Mi tío Jim le dijo a mi papá que Eminem era el siguiente Bob Dylan. Son bastante similares, todo es simplemente contar historias. Mi papá me compró The Marshall Mathers LP cuando tenía 9 años de edad, sin saber lo que había en ella. Aprendí cada palabra, de atrás hacia adelante. Él golpea muy rápido y melódicamente y con percusión, eso me ayudó a deshacerme de mi tartamudez", reveló el cantante británico.

Ed hizo especial hincapié cuando relevó que todos esos problemas le han hecho más fuerte, y según confesaba, para él ser raro es una cosa maravillosa.