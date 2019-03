Ed Sheeran confiesa cómo golpeó a Justin Bieber con un palo de golf en la mejilla

Ed Sheeran se ha convertido en toda una estrella musical. El cantante británico se ha proclamado recientemente el rey de Spotify, después de arrebatarle el título a Drake que tenía el record de reproducciones semanales hasta el momento, y su carrera profesional es de lo más prometedora.

Pero además de ser un gran artista y de haberse hecho su hueco en el mundo de la música, el británico destaca por tener un carácter de lo más afable, que muchos de sus compañeros señalan. Esto ha hecho que el irlandés se convierta en uno de los más querido del ámbito musical, y ahora puede presumir de tener una larga lista de amigos artistas, entre los que se encuentran Katy Perry o Justin Bieber. Recientemente el cantante ha concedido una entrevista para The Guardian donde ha confesado una graciosa historia que vivió junto a Justin Bieber.

Durante su estancia en Japón y después de unas copas, acabó golpeando al canadiense con un palo de golf en la mejilla, y así lo relató: "Estábamos en Japón. Salimos a un antro. Él solo bebió agua, y yo me emborraché demasiado. Luego fuimos a un club de golf. Se tendió en el piso y puso una pelota sobre su boca y me dijo que la golpeara. Fue como: 'Carajo, necesito hacer esto bien...' e hice el swing. ¿Has escuchado ese sonido falso en las películas cuando alguien es golpeado en la cara, como una cachetada? Pero en la vida real, cuando alguien es golpeado... ¿escuchas ese sonido seco, vacío, casi enfermante? Escuché algo parecido a lo último, y luego vi a su guardia de seguridad mirándome fijamente... Golpeé a Justin Bieber justo en su mejilla, con un palo de golf. Esto fue como uno de mis momentos What The Fuck?".

Una sorprendente historia que nunca imaginamos, que demuestra la buena sintonía que hay entre los dos cantantes.