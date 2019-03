Ed Sheeran se ha casado en secreto con Cherry Seaborn

Ed Sheeran se ha casado con su novia, Cherry Seaborn. La que fuera su amor platónico del instituto y el cantante se han dado el ‘sí, quiero’ en una íntima ceremonia a la que solo acudieron 40 personas de su círculo más cercano y que tuvo lugar en la finca que el artista posee al este de Inglaterra.

"Sólo había 40 personas, así que no acudieron ni Taylor Swift, ni los ejecutivos de la discográfica ni ningún miembro de la realeza o estrella del pop. No querían problemas y que fuera algo completamente íntimo, sólo una pequeña boda de invierno", confiesa al The Sun la fuente que ha desvelado el secreto mejor guardado, ya que el enlace tuvo lugar antes de Navidad.

"Fue todo muy tranquilo, sólo estuvieron antiguos amigos de Ed y los del colegio, la familia más directa y el sacerdote", asegura esta misma fuente, que afirma que la pareja tiene una gran fiesta planeada para el verano a la que sí que asistirán sus amigos famosos.

Ed estuvo enamorado de Cherry durante el instituto, se llevaban muy bien, pero en ese momento ella tenía novio. Después se marchó a Carolina del Norte para compaginar sus estudios y el hockey, deporte al que se dedica, y volvieron a reencontrarse en 2015. Desde entonces su historia de amor ha ido viento en popa, tanto es así que han acabado siendo marido y mujer.