Ed Sheeran abandona las redes sociales a través de un comunicado

"Hola a todos. Voy a dejar mi teléfono, mis correos y mis redes sociales por un tiempo. Estos últimos cinco años han sido maravillosos, pero me he dado cuenta de que he estado viendo el mundo a través de una pantalla y no con mis ojos".

Con este mensaje publicado en sus cuentas de Twitter e Instagram anunciaba Ed Sheeran su desconexión del mundo de las redes sociales. La estrella asegura que su frenético ritmo de vida y el intentar estar conectado en todo momento con sus fans han hecho que pase demasiado tiempo pegado a una pantalla y ha dejado en segundo plano algo tan importante como su familia y amigos.

Una sorprendente noticia que nos ha dejado a todos estupefactos, suponemos que Ed recuperará la actividad 2.0 cuando vuelva a lanzar un nuevo trabajo. ¡Te echaremos de menos!