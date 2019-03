Shawn Mendes responde a los rumores que lo acusan de ser gay

Shawn Mendes ha roto su silencio después de que pusieran en tela de juicio su orientación sexual a través de unos vídeos de Youtube y varios mensajes en las redes que aseguraban que el cantante "tenía maneras gays", que su música era "de un hombre gay" y que estaba "dentro del armario".

Tras ver estos mensajes Mendes ha querido negar todo este tipo de acusaciones a través de su cuenta de Snapchat donde alega no tener ningún problema con la comunidad LGTB pero él no es gay: "Primero que todo no soy gay. Segundo, creo que la atención no debería estar puesta sobre mi orientación sexual sino en mi música", aseguró el artista de 17 años.

A lo que continúo diciendo: "Solo les pido que antes de acusar o señalar a alguien, primero deben informarse y ver qué consecuencias tendría tales acusaciones", sentenció Shawn.