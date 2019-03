Shawn Mendes, muy cariñoso con Hailey Baldwin en los EMA's

Son muchos los artistas que han triunfado en la gala de los MTV Europe Music Awards, celebrada en Londres, pero sin duda hay que destacar a Shawn Mendes que parece que no solo ha tenido un gran éxito profesionalmente sino también en su vida privada como ha dejado ver después de que haya estado muy cariñoso con Hailey Baldwin.

Los rumores indican a que el cantante y la modelo podrían haber comenzado ya una relación, y todo parece apuntar a ello pues no son pocos los gestos y muestras de cariño que han estado intercambiando durante la fiesta que se ha celebrado después de la ceremonia de premios.

La pareja aún no ha confirmado el romance, pero los asistentes al evento han comentado a The Sun y Daily Mail que Shawn y Hailey "solo tenían ojos el uno para el otro", además de añadir que a pesar de que "el lugar estaba lleno de estrellas, Shawn sólo tenía ojos para Hailey. Saltaba a la vista que no se trataba de un affaire de una sola noche".

Parece que se avecina una nueva pareja de moda para el panorama celebritero.