Shawn Mendes desmiente que esté saliendo con Camila Cabello de Fifth Harmony

Desde que en el año 2014 Camila Cabello y Shawn Mendes colaboraran en el single 'I Know What You Did Last Summer' se desataron los rumores sobre un supuesto romance entre los dos artista.

Algo que parece ser no es cierto, tal y como ha aclarado el artista en la última portada de la revista Seventeen donde desmiente cualquier tipo de romance con la componente de Fifth Harmony.

"Ella es estupenda. La amo. Además tiene muchísimo talento. Es una de las chicas más dulces que he conocido. No estamos saliendo, pero musicalmente me vuelve loco", comentaba Shawn Mendes.

Mendes también ha hablado sobre el momento tan bueno que está viviendo a nivel laboral y cómo se siente al respecto: "Tengo miedo, esto podría desaparecer mañana", dice temeroso de perder de repente todo por lo que ha trabajado. Algo que seguramente no pasará porque tiene mucho talento y el éxito lo tiene asegurado.