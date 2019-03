Shannon de Lima intenta darle celos a Marc Anthony con su ex en el propio concierto del cantante

LO PUBLICA A TRAVÉS DE SU INSTAGRAM

Shannon de Lima parece que está despechada, o al menos eso deja entrever por las publicaciones de Instagram. Resulta que la guapa modelo asistió al concierto que el 30 de diciembre se celebró en República Dominicana para despedir el año, en el que actuaban su exmarido, Marc Anthony, Enrique Iglesias y Gente de Zona. Pero no lo hizo sola: estuvo acompañada por su ex y padre de su hijo, el modelo y actor Manuel Sosa. Y, por si no hubiera quedado patente que estuvo allí, no para de hacer publicaciones en Instagram en las que aparece tonteando con Manuel en las gradas del recinto.